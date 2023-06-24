ضبط 6 طن منتجات لحوم وغلق مصنع مخالف في حملة رقابية ببلبيس

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، منها المناطق الصناعية، وقرية إنشاص الرمل، يرافقه مراقبي أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة بلبيس.

وتم خلالها المرور على ٥ من مصانع الأغذية ببلبيس، والتي أسفرت عن ضبط مصنع لمنتجات اللحوم به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

واعدمت الحملة ٣ طن و ٧٠٠ كجم منتجات لحوم، وزيت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٢ طن و ٦٦٠ كجم منتجات لحوم لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٩ عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٤ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة بلبيس، وذلك في عدد ٣ مصانع لمنتجات اللحوم والدواجن.

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، الشكر للعاملون ولإدارة عدد ٢ مصنع، بالمنطقة الصناعية الثانية ببلبيس، أحدهما لمنتجات اللحوم والدواجن، والآخر لمنتجات الأسماك المدخنة، على اهتمامها بصحة المواطنين، واستيفاء المصنعين لكافة الاشتراطات الصحية، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بهما، والمستوى الجيد للنظافة والتعقيم بهذه المصانع.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.