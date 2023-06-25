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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يوجه بسرعة إنهاء تراخيص نادي الأقصر والبدء في الإنشاءات

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

أجرى عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب جولة تفقدية لأرض نادي محامي الأقصر.

وخلال الجولة شدد نقيب المحامين على ضرورة إنهاء كافة التراخيص اللازمة في أسرع وقت تمهيدًا للبدء في أعمال الإنشاءات، ليتحقق حلم محامي الأقصر في وجود نادي خاص بهم.

كما عقد نقيب المحامين اجتماعًا مع أعضاء مجلس نقابة محامي الأقصر، وذلك لمناقشة كافة مشكلات عمل المحامين، وبحث سبل حلها، كما استمع نقيب المحامين لمقترحات السادة أعضاء المجلس الفرعي بشأن تطوير، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

 

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