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السبت 24 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

حملة أمنية مكثفة في أنحاء الجمهورية

حملة أمنية
حملة أمنية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(305) قضية مخدرات ، (185)قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (84203) أحكام قضائية متنوعة

وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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حملة أمنية مكثفة لقطاع أمن المنافذ

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رصد كمية من المواد المخدرة في حملة أمنية بدمياط


 

 فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (305) قضايا مواد مخدرة.. بإجمالى (331) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,274 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (45,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (33,930 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (15,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,785 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,540 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,092 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (460جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جراما).

عدد (1800) قرص مخدر.

ضبط 185 قطعة سلاح ناري

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (185قطعة سلاح نارى بحوزة170متهما).. وذلك على النحو الآتي:

(21) بندقية آلية.

(23) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات.

(131) فرد محلى.

(732) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

ضبط (228) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (84203) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو الآتي: 

(347) حكم جناية.

(26597) حكم حبس جزئى.

(4525) حكم حبس مستأنف.

(41954) حكم غرامة.

(10780) مخالفة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (53) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (18) متهما.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (342) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (23522) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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