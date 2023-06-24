حملة أمنية مكثفة لقطاع أمن المنافذ

كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في وزارة الداخلية جهودها خلال حملة أمنية إستهدفت محافظتى "الجيزة- كفرالشيخ"

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها





إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة – كفرالشيخ".. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى :

فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية- الصحة العامة" تم ضبط ( 5 مصانع عشوائى "بدون ترخيص") بنطاق محافظة الجيزة لتصنيع وتعبئة مقرمشات الأطفال وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع غراء الأخشاب بمضبوطات بلغت ( 10 طن و 15000 عبوة مواد غذائية –23 طن لغراء جلاتينى –10 طن و 120000 عبوة لمخلفات بلاستيكية ومصنعاتها)مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .

فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط عدد ( 9 منشآت "محلات – ورش – معامل" بنطاق محافظة كفرالشيخ) لوجود مخالفات عدم وجود (ترخيص مزاولة النشاط من الجهة المختصة - الموافقة البيئية – سجل الحالة البيئية – التخلص الغير أمن من المخلفات الخطرة – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية) .

فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (27) قضية بنطاق محافظة كفرالشيخ ، عبارة عن ( جوابى مخالفة – غزل مخالف) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية من جخهودها من أجل الوصول لدرجات الأمن المثالية، ويأتي ذلك بشن حملات مُكبرة تستهدف ضبط المُجرمين والخارجين عن القانون.

وبالتأكيد فإن تلك الحملات التي تلقى استحسان الشعب المصري تنعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

مديرية أمن القاهرة تُنظم حملة للتبرع بالدم

وفي سياقٍ مُتصل، وإستمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

فقد قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة .

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.