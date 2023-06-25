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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السيسي يستقبل رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي في قصر الاتحادية بالقاهرة.

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وكان رئيس وزراء الهندي وصل أمس السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشهد العلاقات بين القاهرة ونيودلهي طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة.

 

وتعد زيارة رئيس الوزراء الهندي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه في عام 2014 .

 

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

 

 

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