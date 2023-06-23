السيسي ألقى طوق النجاة لدول العالم المتقدم خلال خطابه بمؤتمر ميثاق التمويل

قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس السيسي في ختام كلمته بمؤتمر ميثاق التمويل الجديد تحدث عن الـ 100 مليار دولار وأكد أن هذا المبلغ ليس مجرد منحة، وقال لدول العالم المتقدم إن كل دولة تدخل في شراكة مع الدول النامية، لا تعطيها مجرد منحة ولكن تعمل معها وتقيم مشروعات وتكسب أيضا".

الرئيس السيسي كان خلال خطابه يلقي طوق النجاة لدول العالم المتقدم

وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مساء اليوم الجمعة أن الرئيس السيسي كان خلال خطابه يلقي طوق النجاة لدول العالم المتقدم ويمنحهم أفكار حتى يفوا بوعودهم.

وتابع الباز: "مصر وكأنها كانت تحاسب العالم المتقدم على ما فعله، وكلمة السيسي في مؤتمر ميثاق التمويل العالم الجديد أعتبرها مواجهة مع العالم المتقدم".

مؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد ليس مجرد مؤتمر عابر

وأشار إلى أن مؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد ليس مجرد مؤتمر عابر، ولكن الحديث خلاله كان على تأثير الدول الصناعية الكبرى على المناخ، وتأثير ذلك على الدول النامية، مشيرا إلى أن تغير المناخ جاء نتيجة ممارسات الدول المتقدم، الذي ادى إلى انقلاب الطبيعة على البشر، حيث تأثرت مصر ودول كثيرة من تغير المناخ، وارتفاع درجات الحراة والتقلبات الجوية تسببت في خسائر كبيرة بالمحاصيل الزراعية، وتهدد البشر.

ولفت الباز إلى أن مصر في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ، أكدت ضرورة تحويل الوجود إلى إجراءات على الأرض، منوها بأن الرئيس السيسي أكد على ضرورة أن يأخذ العالم خطوات على الطريق الصحيح، ويدعم الدول المتأثرة من تغيرات المناخ.



كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر ميثاق التمويل العالمي

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر ميثاق التمويل العالمي، إنه في 2015 تم تنظيم مؤتمر المناخ في باريس، وتعهدت الدول المتقدمة بتقديم أكثر من 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ دون تنفيذ حتى الآن.

وتابع: عندما كنت رئيسا للاتحاد الأفريقي، تم عقد العديد من الجلسات واللقاءات مع رؤساء بلدان العالم، من أجل اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تواجه العالم ودول القارة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة أطلقت منصة باسم «نوفي» للتحول إلى مشروعات الطاقة البديلة، و تم أخذ تمويل من بعض الدول المتقدمة لإنتاج أكثر من 10 جيجا وات من الكهرباء، كما أن مصر تنفذ الآن أكبر مشروع للقطار الكهربائي بقرض كبير لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار السيسي إلى أن التعاون والتحالف شريك أساسي بين الدول المتقدمة والنامية، لها دور كبير في تحقيق التنمية، كما أن تطوير البنية الأساسية في أفريقيا ستغير وجه القارة.

وأكمل: 27000 شخص مواطن أفريقي فقدوا حياتهم بسبب الهجرة غير الشرعية على مدار السنوات الماضية من بعض الدول الأفريقية، كما أن مصر لديها نحو 9 ملايين ضيف.