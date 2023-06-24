الرئيس السيسي يوفد العقيد أحمد عاطف للتعزية في وفاة اللواء محمود خلف

توفي اللواء دكتور محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أحد فرسان الدولة المصرية وخبرائها العسكريين المشهود بمكانتهم على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.

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وشيعت جنازة اللواء دكتور محمود خلف، أمس بعد صلاة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي.

الرئيس السيسي يوفد مندوب للتعزية

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العقيد أحمد عاطف محمد متولي، للتعزية في وفاة اللواء أركان حرب محمود محمد خلف، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.