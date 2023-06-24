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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يوفد العقيد أحمد عاطف للتعزية في وفاة اللواء محمود خلف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توفي اللواء دكتور محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أحد فرسان الدولة المصرية وخبرائها العسكريين المشهود بمكانتهم على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.

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وشيعت جنازة اللواء دكتور محمود خلف، أمس بعد صلاة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي.

الرئيس السيسي يوفد مندوب للتعزية

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العقيد أحمد عاطف محمد متولي، للتعزية في وفاة اللواء أركان حرب محمود محمد خلف، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

 

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