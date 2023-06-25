خبير أمريكي يكشف المدة الزمنية لانفجار" تيتان"

قال الدكتور ديل مولي، المدير السابق للطب تحت سطح البحر والصحة الإشعاعية بالبحرية الأمريكية، إن الانفجار الداخلي الذي تعرضت له الغواصة "تيتان" كان قويا وتم بسرعة فائقة.

واضاف الدكتور ديل مولي في تصريحات له، أن الوفيات كانت سريعة وغير مؤلمة، وتمت على الفور تقريبًا بسبب القوى غير العادية التي يمارسها المحيط في العمق، موضحا، إن الوفاة كانت مفاجئة للغاية، لدرجة أنهم لم يعرفوا حتى أن هناك مشكلة، أو ماذا حدث لهم.

وتابع:" يبدو الأمر وكأنك على قيد الحياة جزء من الثانية، والملي ثانية التالية تموت، كان الطاقم على بعد أكثر من ميلين تحت سطح المحيط، والذي كان يولد أكثر من 5500 رطل لكل بوصة مربعة من الضغط".

رحلة مدتها ساعتين

انطلقت الغواصة تيتان في رحلة مدتها ساعتان صباح الأحد، لكنها فقدت الاتصال مع سفينة الدعم بعد مضي حوالي ساعة و45 دقيقة، فيما كان ينبغي أن تكون رحلة غوص لمدة ساعتين فقط إلى موقع حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم.

وبعد بحث استمر أياما، أعلن خفر السواحل الأميركي الخميس العثور على حطام الغواصة، وأن دمارها سببه "انفجار داخلي كارثي" أودى بحياة جميع من كانوا على متنها.

ضحايا الغواصة "تيتان"

قال مسؤول في خفر السواحل للصحافيين، إن مركبة آلية يمكنها الغوص في الأعماق أرسلت من سفينة كندية، اكتشفت موقع حطام من الغواصة صباح الخميس في قاع المحيط، على بعد حوالي 488 مترا من مقدمة السفينة الغارقة تيتانيك، وعلى عمق 4 كيلومترات من سطح الماء، في زاوية نائية من شمال المحيط الأطلسي.

أكد مسؤولون في خفر السواحل العثور على 5 أجزاء كبيرة من حطام تيتان، التي يبلغ طولها 6.7 متر، من بينها مخروط الذيل وقسمان من بدن الغواصة.

كان على متن الغواصة، الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Stockton Rush ، 61 عامًا، والمحارب المخضرم في البحرية الفرنسية بول هنري Nargeolet ، 77 عاما، والملياردير البريطاني هاميش هاردينج، 58 رجل الأعمال الباكستاني Shahzada Dawood، 41، وابنه سليمان، الذي كان عمره 19 عامًا فقط.