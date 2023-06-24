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السبت 24 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

كوليبالي يوقع عقود انتقاله إلى الهلال السعودي

كوليبالي لاعب الهلال
كوليبالي لاعب الهلال

وقع النجم السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي عقود انتقاله رسميًا إلى نادي الهلال السعودي في صفقة تاريخية، ضمن خطة دعم صفوف القلعة الزرقاء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة قبل قليل من السعودية أن المدافع السنغالي كوليبالي وقع عقوده مع نادي الهلال، ويتبقى الإعلان الرسمي فقط خلال الساعات القليلة المقبلة.

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تفاصيل عقد كاليدو كوليبالى مع الهلال

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أمس فيديو للاعب السنغالي أثناء تواجده في مطار الرياض قادمًا من إنجلترا لتوقيع العقود مع نادي الهلال بعد التوصل لاتفاق نهائي حول كافة تفاصيل العقد.

تفاصيل عقد كاليدو كوليبالى مع الهلال

وأكدت المصادر أن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالى وقع على عقود لمدة 3 مواسم قادمة تنتهي في يونيو من عام 2026.

على أن يتقاضى الدولي السنغالي راتب سنوي قدره 24 مليون يورو وهو ما يعادل 28 مليون جنية إسترليني تقريبًا.

كوليبالى ثاني صفقات الهلال الرسمية

وكان الهلال قد أعلن التعاقد رسميًا مع اللاعب روبن نيفيز مساء أمس الجمعة في أولى صفقات الزعيم قبل الموسم المقبل، وذلك عقب رحيل أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو بشكل رسمي عن أزرق الرياض.

ووقع النجم البرتغالي الدولي روبن نيفيز على عقود لمدة 3 مواسم مقبله مع أحقية التمديد لموسم إضافي رابع.

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