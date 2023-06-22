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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أحمد سمير: السلاح المصري إكتسب ثقة دولية..  نحلم بالأولمبياد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب أحمد سمير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح عن سعادته باشادات الاتحاد الدولي والأفريقي بتنظيم بطولة إفريقيا المقامة حاليا على مجمع صالات حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر وتستمر حتي يوم 23 يونيو الجاري.

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وأضاف أحمد سمير مدير البطولة خلال تصريحاته: اكتسبنا ثقة الاتحاد الدولي بعد استضافتنا بطولة العالم والعديد من بطولات كأس عالم وحصلنا علي إشادة كاملة بمستوي التنظيم والإنشاء

 

وعن تغيير أماكن إقامة بطولات السلاح قال: نحاول زيادة انتشار اللعبة في مصر بجانب رؤية الوفود الدولية والإفريقية قدرتنا علي استضافة الاحداث في أكثر من صالة واظهار جاهزيتنا لاستضافتنا الاولمبياد وهذا ما أكده وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي.

 

وأوضح سمير: أصلح لدينا ملعب خاص بالسلاح في صالة العاصمة الإدارية نستطيع استغلالها طوال العام لتنظيم كافة البطولات المحلية والدولية عليها تسهيلا لعملنا وتوفيرا للنفقات.

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واختتم أحمد سمير تصريحاته: سعداء بسيطرة مصر على ميداليات البطولة الإفريقية وهذا وفق تخطيطنا وتوقعاتنا وأتمني أن تستمر النتائج بهذا الشكل ومواصلة لاعبينا في تحقيق المزيد من الميداليات.

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