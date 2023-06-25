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الأحد 25 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مواصفات يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن المواصفات التي يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء.

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر.

2- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.

3- من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

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