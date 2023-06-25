مواصفات يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن المواصفات التي يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء.
1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر.
2- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.
3- من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.
4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.
5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.
6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.