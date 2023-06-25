مواصفات يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن المواصفات التي يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء.

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر.

2- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.

3- من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.