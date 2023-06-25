 عيادة تأمين صحي وتوفير العلاج مجاناً بمصيف بلطيم

لإجراء الكشف الطبي على المترددين من المصيفين

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، افتتاح “عيادة التأمين الطبي المجانية بمدينة ”مصيف بلطيم"، وتستقبل المصيفين من الساعة من 9 صباحاً، حتى الساعة 3 مساء، وذلك طول فترة المصيف، ضمن القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان، ومديرية الصحة بكفرالشيخ، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للفريق المشرف على القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالإدارة الصحية بمركز ومدينة بلطيم، وإدارة مستشفى برج البرلس المركزي، والمجلس المحلي لمدينة مصيف بلطيم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكامل أدوارهم معنا نحو تيسير سبل تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

يذكرأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن طرح طن ونصف أسماك بلطي، من إنتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور، اليوم الأحد، بمدينتي بيلا والحامول، أمام مجلس مدينة الحامول، على أن يتم بيع كيلو البلطي من الدرجة الأولى بـ40 جنيها، وكيلو السوبر من البلطي بـ 50 جنيها.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد زيدان خضر، رئيس الإدارة المركزية، لمنطقة وسط الدلتا، بتوفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، بأسعار مخفضة، على أن يتم الإعلان عن ذلك تباعا ببقية مراكز المحافظة، وسبق توفير طن ونصف بمديني كفر الشيخ ودسوق، يوم 8 يونيو الجاري، ولاقت توفير الأسماك توافد كبير من الأهالي على شرائه.