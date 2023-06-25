استقرار أسعار حديد التسليح للشهر الثاني على التوالي

شهدت اسعار حديد التسليح بالمصانع المتكاملة وهى المصانع التى تنتج كل مراحل الحديد استقرارا للشهر الثانى على التوالي، فيما قامت مصانع الدرفله برفع أسعارها بين 500 ، و1500 جنيه للطن .

حافظت مصانع ،العز، والسويس، وحديد المصريين، وبشاى، والمراكبى وهى المصانع المتكامله على استقرار أسعارها. لا يزال يباع حديد عز بسعر 32الفا و135 جنيه ، والسويس ،وحديد المصريين بنحو 32 ألفا و50 جنيه ،فيما يباع حديد المراكبى ب37الفا و500 جنيه ،اما حديد بشاى فيباع بنفس الشهر الماضى وهو 38 الف جنيه للطن ،وهذه الأسعار شاملة ضريبة القيمه المضافه ونسبتها14%.

أما مصانع الدرفله التى تشمل ، العشرى، ومصر استيل ،والكومى ،والعلا ،والجيوشى فقد رفعت أسعارها بقيمه تتراوح بين 500 و1500 جنيه

زاد سعر حديد مصر استيل من 35 الف إلى 36 الف جنيه للطن ،فيما زاد سعر حديد الكومى من 35الف إلى 35 ألفا وخمسمائة جنيه ، ورفعت العلا أسعارها من 33الفا و700 جنيه إلى 35 ألفا و400 جنيه، اما الجيوشى للصلب فرفعت أسعارها من 34 ألفا إلى 35 ألفا و200 جنيه وهذه الأسعار تشمل أيضا ضريبة القيمه المضافه .

كانت مؤشرات إنتاج حديد التسليح فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى تشير إلى التراجع بنحو 15% مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي. بلغ الإنتاج فى الربع الأول من العام الماضى نحو 2مليون و955 الف طن ليتراجع إلى 2 مليون و216 الف طن . وعلى مستوى المبيعات ، تراجعت المبيعات الكليه لحديد التسليح خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبه إجماليه تقدر بنحو33.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كانت المبيعات قد سجلت الربع الأول من العام الماضى نحو 2مليون و648مليون طن ،فيما سجلت خلال الربع الأول من العام الحالى نحو مليون و766 ألف طن