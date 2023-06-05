تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الإثنين

أسعار الحديد.. شهدت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الإثنين من أرض المصنع أو سعر الطن للمستهلك تراجعًا، وكذلك سعر طن الأسمنت الذي يُعد العنصر الثاني المهم في عمليات البناء، وانخفض سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بشكل كبير، وبلغ سعره 38789 جنيهاً بتراجع قدره 1475 جنيهاً.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد" أسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الاثنين، والتي جاءت على النحو الأتي:

سعر طن حديد عز اليوم للمستهلك

حديد التسليح

انخفض سعر طن حديد عز للمستهلك اليوم الإثنين بشكل ملحوظ، وتراجع سعر طن حديد عز وبلغ سعر طن حديد عز اليوم 39966 جنيهاً بتراجع قدره 276 جنيهاً عن سعر الحديد سابقاَ

ويصل متوسط سعر طن حديد عز في بعض المحافظات البعيدة إلى 45 ألف جنيه بسبب ارتفاع تكلفة وسائل النقل والمواصلات.

سعر طن حديد عز أرض المصنع

ثبت سعر طن حديد عز أرض المصنع اليوم عند 32135 جنيهاً لكن سعر الحديد يختلف للمستهلك بسبب تكلفة النقل وحسب ابتعاد أو اقتراب المحافظة.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

انخفض سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بشكل كبير، وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الإثنين 38789 جنيهاً بتراجع قدره 1475 جنيهاً.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في مصر

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في مصر، وبلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 2014 جنيهاً

سعر طن الأسمنت اليوم في بعض الشركات الكبرى

سعر طن أسمنت المسلح 1760 جنيهاً

سعر طن أسمنت النصر 1718 جنيهاً

سعر طن أسمنت المعلم 1730 جنيهاً

سعر طن أسمنت العسكري 1730 جنيهاً

سعر طن أسمنت السويدي 1860 جنيهاً

سعر طن أسمنت وداي النيل 1720 جنيهاً

سعر طن أسمنت حلوان 1780 جنيهاً

وتجدر الإشارة أن اسعار الذهب أختلفت عن السابق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصديروالتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعارالعملات واوقية الذهب.