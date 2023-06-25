اندلاع حريق هائل في وادي نمار بالرياض (فيديو)

شب حريق، أمس السبت، في وادي نمار بالرياض، وانتشرت النيران على مساحات واسعة من الوادي، فيما تواصل المديرية العامة للدفاع المدني محاولاتها في إخماد الحريق.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، أنها تواصل إخماد حريق اندلع في حشائش وأعشاب في مجرى وادي نمار بالرياض دون وقوع إصابات.

وقال المديرية في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع تويتر، "مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب في مجرى وادي نمار، وما زالت أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات."

وتبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

سحب الدخان تغطي سماء وادي نمار

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن طواقم الدفاع المدني باشرت العمل على احتواء الحريق الذي غطى مساحات شاسعة من وادي نمار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، ولم يكشف المسؤولون عن أسباب اندلاع الحريق.

ونشر الإعلام السعودي مقاطع فيديو توثّق اللحظات الأولى لنشوب الحريق. وأظهر مقطع فيديو ألسنة اللهب وقد انتشرت في المكان بسرعة رهيبة فيما غطت سحب الدخان الكثيف سماء وادي نمار، وكان الحريق قد شب في الحشائش والغابات الموجودة في الوادي.

وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان فجر يوم السبت 17 يونيو، إن إدارة مدني الرياض تعاملت مع حريق في مستودع بالصناعية الأولى.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في المستودع.

وأضافت المديرية في تغريدة عبر "تويتر" أنه لا وجود لإصابات.

ويعد هذا الحريق الثاني خلال 4 أيام بالصناعية الأولى، حيث نجحت فرق الدفاع المدي من إخماد ألسنة اللهب التي أتت على مستودع.

وفي سياق آخر، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، روبوتًا لأول مرة في الحج، لإطفاء الحرائق في الظروف الصعبة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، الروبوت الذكي الذي صمم لإطفاء الحرائق في الحج، ويعد أحد المشروعات الاستراتيجية للشركة السعودية للكهرباء، والذي تم إطلاقه ضمن مجهودات التحول الاستراتيجي بالتكامل مع منظومة الطاقة ومنظومة الكهرباء.

وقال المهندس فهد الغامدي مدير إدارة منع الحرائق في الشركة السعودية للكهرباء، إن الروبوت ومواصفاته مخصص للتعامل مع كل أنواع الحرائق، ويتم التحكم فيه عن بعد عبر نظام الرادار والنظام المباشر.

وأشار الغامدي إلى أنه يتم التحكم فيه على بعد 300 متر فأكثر، ويصل إلى مسافة أكثر من 80 م، ومناسب لجميع الحرائق الصناعية مهما بلغت أو صعوبة المنطقة التي شب فيها الحريق.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: