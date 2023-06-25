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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التيك توكر نويل روبنسون يلتقط الصور التذكارية مع أطفال النوبة بأسوان

 نويل روبنسون
 نويل روبنسون

في إطار زيارته إلى مصر، قدم نويل روبنسون" التيك توكر الالماني رقصته الشهيرة داخل جدران معبد فيله بأسوان برفقة المعجبين الموجودين داخل المعبد ومن أبناء النوبة، حيث التقط بعض الصور التذكارية معهم.

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كما قدم رقصته الشهيرة برفقة أطفال النوبة على ضفاف النيل بمدينة أسوان وتجاوب الأطفال مع التيك توكر الشهير وسط سعادة وفرحة أطفال النوبة وأسوان، حيث يأتي ذلك في إطار زيارته إلى معالمها الاثرية.

التيك توكر نويل 

وتأتى زيارة "روبنسون" للمناطق السياحية والأثرية بأسوان بهدف تنشيط السياحة حيث يشتهر بقصة شعره التى يعتمد عليها فى رقصاته التى ينشرها على حسابه الشخصى، التيك توكر الألمانى يبلغ من العمر 26 عامًا ويعد واحدًا من أشهر نجوم التيك توك ومشهور باسم noelgoescrazy يتابعه نحو 32.2 مليون شخص، بالإضافة إلى 4 ملايين على إنستجرام واشتهر بفيديوهات الرقص وقصة شعره الكيرلى الضخمة.

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