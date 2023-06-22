محافظ أسوان يفتتح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر

على صدد الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو ..

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بافتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم، وذلك وسط مشاركة للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء حازم عبدالمنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة، والعميد ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد.

وأيضاً رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى، والدكتور أحمد عواد استشارى المشروع والذى قام بشرح مفصل لمراحل ومكونات أكبر مشروعا لتطوير الكورنيش منذ إنشاؤه في عام 1964، فيما قام محافظ أسوان ومرافقيه بزراعة عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل إيذاناً بتكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة، وحماية المواطنين من سطوع الشمس.

وشهد الافتتاح الاحتفال على الأنغام والأغانى الفلكلورية والوطنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، ووسط أجواء احتفالية شهدت عروض للشباب والفتيات بألعاب الإسكيت والأزياء التراثية، وبمشاركة الأفواج السياحية الزائرة.