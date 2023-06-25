رياض الأطفال 2023.. ننشر شروط التقديم

رياض الأطفال 2023..يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى معرفة شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2023، يأتي ذلك تزامنًا مع فتح قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الأحد 25 يونيو 2023 باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بجميع المعاهد الأزهرية في جميع المحافظات بشكل إلكتروني.

الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف

وفي سياق ذلك يمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم، عبر الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف من خلال اتباع العديد من الخطوات المطلوبة بغية إتمام التقديم بنجاح للأبناء.

شروط التقديم لرياض الأطفال الأزهري 2023

يبدأ سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال من 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا.

يمكن النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

يجب على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل

خطوات تقديم رياض أطفال الأزهر 2023

الدخول على موقع بوابة الازهر الشريف عبر الرابط التالي:https://www.azhar.eg/splash.html

اختيار التقديم سواء لـ رياض الأطفال والصف الابتدائي الأزهري

يجب إدخال بيانات الطالب

يجب ملء طلب التقديم.

أخيرًا عليك تسجيل الطلب مع طباعته.

فتح باب التقديم لـمرحلة رياض الأطفال

تجدر الإشارة إلى أنه فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية من اليوم الأحد وينتهي 31/7/2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17/7/2023.

قطاع المعاهد الأزهرية

وطالب قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل، وأنه يقع على مسئوليتهم صحة البيانات المسجلة، واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه، وعليهم متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.

الصف الأول الابتدائي

كم أكد القطاع أنه سيتم تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، كما سيتم تصعيد أطفال المستوى الثاني بالعام الدراسي المنقضي بالمعهد للصف الأول الابتدائي بالمعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني، مع مراعاة استيفاء أي مستندات أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.