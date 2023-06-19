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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

لأول مرة في الإجازة الصيفية..

مرصد الأزهر ينظم دورة صيفية حول مبادئ الثقافة الإسلامية

مرصد الأزهر لمكافحة
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تنظيم دورة تدريبية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الإجازة الصيفية بعنوان "اعرف أكثر"(Know More).

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مرصد الأزهر يستعرض أحدث إنتاجاته الفكرية خلال استقبال وفد المفوضية الأوروبية

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مرصد الأزهر يستعرض أرقام أنشطة التنظيمات الإرهابية في إفريقيا خلال مايو

ومن المقرر أن يتناول التدريب المحاور التالية: 

１. معنى الإسلام، وبيان أركان الإسلام والإيمان.

２. توضيح صورة الإسلام الحنيف، وترسيخ قيم السلام والعيش المشترك.

３. بيان موقف الإسلام من أبرز القضايا الفكرية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية تحصين العقول من الفكر المتطرف ومن الشائعات.

４. زيارة ميدانية لمعلم من المعالم السياحية الدينية. 

مدة التدريب: 20 ساعة، بواقع أربعة أيام في الأسبوع (يخصص اليوم الأخير لجلسة تقويم والزيارة الميدانية).

الفئة العمرية المستهدفة: من ١٢ إلى ١٨ عامًا من العمر. (يُفضل أن يكون المشارك من سكان القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة – القليوبية). 

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مقر التدريب: مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في مشيخة الأزهر بالدراسة.

الشهادة: يُمنح المشارك شهادة معتمدة من المرصد بحضور التدريب.

لغة التدريب: يقدم التدريب باللغة العربية، مع إمكانية تقديم المحتوى بعدد من اللغات الأجنبية (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية) حسب رغبة المتقدم.

علمًا بأن فترة التقديم تمتد من 19 يونيو إلى 5 يوليو 2023... 

للتقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي: 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSev.../viewform...

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