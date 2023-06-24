الأزهر يرفض جريمة تمزيق وحرق الكيان الصهيوني للمصحف الشريف

أكد الأزهر الشريف رفضه بشدة قيام الكيان الصهيوني الإرهابي المحتل بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها، في جنوب نابلس بفلسطين، والاعتداء على الفلسطينيين الأبرياء في عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية، وسرقة ممتلكاتهم، ولا يُستغرب صدور هذه الجرائم من هذا الكيان المستعمر الغاشم.



ويؤكِّد الأزهر أن استمرار هذا الكيان المغتصب للشعوب والأوطان والأرض في ارتكاب جرائمه تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وعجز العالم كله عن ردعه وفضح جرائمه وسلوكه الدموي ووقفه عند حده؛ هو تواطؤٌ غير مبرَّر، وجريمة في حق الإنسانية، ويشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولكل الأعراف والمواثيق التي تنص على احترام المقدسات الدينية وتضمن حرية العبادة.



ويؤكِّد الأزهر أنه قد حان الوقت لاتخاذ موقف عربي وإسلامي جاد وموحَّد تجاه هذا الكيان الإرهابي الذي ارتكب - ولا يزال - أبشع الجرائم في حق إخوتنا الفلسطينيين، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وملزمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي:

تفقد فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجنة بنين فؤاد خميس النموذجي- والتي تضم ١٨ لجنة لثلاثة معاهد وهم ( عاصم جويفل النموذجي - فؤاد خميس النموذجي- معهد بنين العاشر من رمضان) ولجنة فتيات فؤاد خميس النموذجي، والتي تضم ١٨ لجنة لثلاثة معاهد وهم (فتيات فؤاد خميس النموذجي- فتيات العاشر من رمضان- فتيات محمد نجيب)، اليوم السبت في افتتاح الأسبوع الرابع والذي بدأ بمادة الكيمياء.

وأوضح وكيل الأزهر أن توفير سبل الراحة ليست رفاهية نقدمها لأولادنا؛ بل واجب علينا، حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه، فهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لطلابنا بعد تعب عام كامل سهروا فيه الليل واجتهدوا في النهار.

وأكد الدكتور الضويني أن انضباط اللجان هو أول خطوة في تحقيق العدالة بين الطلاب، وأن يأخد كل طالب حقه ويعرف مستواه الحقيقي، مشددًا أننا نسعى لتقديم طلاب لا يقبلون بالغش، لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

وبيّن فضيلته أن الأزهر حريص على مستقبل أبنائه الطلاب، وأن الامتحانات هذا العام جاءت لتواكب الأنظمة الحديثة في الامتحانات وأن هذا تدريب فعلي لهم على ما سيجدوه في الجامعة، كما حرص فضيلته على الوقوف على درجة سهولة أو صعوبة الامتحانات، والتي أكد الطلاب أنها في مستوى الطالب المتوسط.

وحرص وكيل الأزهر على متابعة الكنترول في اللجنتين للوقوف على سير أعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة اتباع التعليمات، كما تابع غرفة لجنة الشفوي ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، حتى لا يُظلم أي طالب في امتحانات الشفوي.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبًا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبًا وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.