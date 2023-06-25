إنطلاق مبادرة يوم الخير بمركز شباب المنيا لدعم الأسر الاكثر احتياجا

انطلقت مبادرة الخير بمركز شباب ماقوسة التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، في اولى ايام مبادرة معرض الخير التي أطلقتها وزارة الشباب و الرياضة على مستوى الجمهورية، لدعم الأسر الاكثر احتياجا .

وذلك بحضور مدير عام مديرية الشباب و الرياضة بالمنيا ، و لفيف من قيادات المديرية ، و في كلمته في افتتاح المعرض عبر الفيديو كونفرانس ، أكد اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ، على الدور الذي تلعبه مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية ، تسعى الى تقديم جميع الخدمات المجتمعية لأفراد المجتمع .

تعزيز قيم التكافل الإجتماعي بين افراد المجتمع الواحد

كما أن مبادرة يوم الخير ، من شأنها تعزيز قيم التكافل الإجتماعي بين افراد المجتمع الواحد،وتعكس روح الشراكة بين افراد المجتمع، كما أنها تسعى الى بث روح التطوع و الإخاء بين اعضاء مراكز الشباب ، و من جهة اخرى ، صرح علاء الدين علي مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، أن المعرض يأتي في توقيت مناسب حيث تستعد الأسر المصرية لإستقبال عيد الاضحى المبارك .

واوضح ، أن المعرض يحتوى على ملابس للفئات العمرية المختلفة ، تتنوع ما بين الرجال و النساء و الأطفال ، كما ضم المعرض أحذية و كتب دراسية في بادرة من أبناء القرية، و اعضاء المركز للإستفاده منها و تقديمها لمستحقيها

و جدير بالذكر ، أن المعرض قد شرف بحضور لفيف من القيادات الشبابية بالمحافظة ، على رأسهم مندي عكاشة مدير عام المديرية ، دكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، و مدحت موريس مدير إدارة الشباب بالمديرية ، و الدكتور محمد حمدي مدير إدارة العلاقات العامة و التنسيق الإعلامي بالمديرية .

و في نهاية اللقاء أكد وائل محمود كامل مدير مركز شباب ماقوسة ، بأن المركز يستقبل أبناء القرية و القرى المجاورة لتقديم خدمات المبادرة على مدار اليوم بشكل مجاني للمستحقين، من الأسر الاكثر احتياجا، تأكيدا على دور مراكز الشباب كمراكز خدمات مجتمعية ، تقدم خدماتها لجميع فئات و طوائف المجتمع

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية، إشراف احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ ادارة الشباب والرياضة بالمنيا بقيادة علاء الدين علي عبد العظيم.