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الأحد 25 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الجيزة تنظم ملتقى توظيفي للطلبة والخريجين

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، ملتقى توظيفياً للطلبة والخريجين، بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة.

وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

- مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

- مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

- عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).

- كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).

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حدد الجهاز مزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

-تأمين اجتماعي.

-تأمين صحي.

-تأمين على الحياة.

-بدل وجبة.

-حوافز.

-بدل مواصلات في بعض الفروع.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب أن الملتقى سينظم بدءاً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.

وأشار الجهاز إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الملتقى والوظائف المطلوبة التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".

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