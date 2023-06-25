خبير مالي يتوقع استهداف مؤشرات البورصة لمستويات قياسية خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفاعات كبيرة ، رغم اقتصار التعاملات على جلستين فقط بسبب الاعياد.

كما تتوقع "زيدان" أن يستهدف المؤشر الثلاثيني مستوى 18400 نقطة، وحال تجاوز المؤشر لمستوي المقاومة 18000 نقطة، سوف يصل لمستهدفاته على أن يكون مستوى الدعم عند منطقة 17500 منطقة أولى، و17350 مستوى دعم ثأن.

كان أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية قد اتسم بالتباين بين الصعود والهبوط، ولكن مالت المؤشرات الرئيسية، والفرعية إلى الهبوط.

اقتراب العطلات والاجازات بسبب عيد الأضحى المبارك ، وأغلاق المراكز المالية للبنوك والشركات مع نهاية شهر يونيه ساهم في قيام المستثمرين والمتعاملين بتسييل جزء كبير من محافظهم الاستثمارية.

رغم كل هذه المشاهد في سوق الأسهم، إلا أن المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 اخترق مستويات كبيرة، عند منطقة 18200 نقطة، قبل أن يتراجع منها مرة أخرى.

تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفاعات كبيرة ، رغم اقتصار التعاملات على جلستين فقط بسبب الاعياد.