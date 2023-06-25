تفاصيل عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، التفاصيل المالية الخاصة في عقد حسين الشحات الجديد مع النادي الأهلي، والذي وقع عليه بعد الاتفاق معه على التجديد لمدة 3 مواسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات وقع بالفعل على تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 14 مليون في أول موسمين، و15 مليون في الموسم الثالث".

واختتم: "حسين الشحات يستحق التجديد مع الأهلي لكونه رد على الانتقادات في الملعب، من يريد اللعب من دون ضغوط يذهب إلى أندية الشركات وليس الأهلي أو الزمالك".

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس في كأس مصر:

أعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي سيخوض بها مواجهة منتخب السويس المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس كالآتي:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير.

محمد هاني - خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس.

حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد فخري.

رأفت خليل - محمود كهربا - أحمد عبدالقادر - محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منتخب السويس في المقرر لها غدًا الأحد في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.