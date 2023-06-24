كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس في كأس مصر

أعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي سيخوض بها مواجهة منتخب السويس المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس كالأتي:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - علي معلول - كريم الدبيس

حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد فخري

رأفت خليل - محمود كهربا - احمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منتخب السويس في إطار منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر للموسم الحالي.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس مصر بمواجهة منتخب السويس بمعنويات عالية بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا واستعادة قمة الدوري المصري، حيث ستبحث كتيبة مارسيل كولر على مواصلة الأرقام والإنجازات وإضافة لقب جديد لخزائن القلعة الحمراء بينما يسعى منتخب السويس للظهور بشكل مشرف أمام بطل أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ومنتخب السويس مساء غدا الأحد في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

رفض الجهاز الفني لفريق الأهلي منح اللاعبين أي راحة بعد مباراة حرس الحدود حيث واصل الأهلي تدريباته مساء الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة منتخب السويس في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر المقررة على استاد القاهرة.