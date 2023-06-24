الخطيب يهدي رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه درع وعلم الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، في حضور الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة.

تأتي الزيارة فى إطار العلاقات الطيبة التي تربط الأهلي بكافة المؤسسات الرياضية في الوطن العربي.

وحرص الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي، على تهنئة الكابتن محمود الخطيب بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وقام الكابتن الخطيب بإهداء درع وعلم وتيشيرت الأهلي إلى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، فيما قام الضيف بإهداء الكابتن محمود الخطيب درع الاتحاد السعودي للكاراتيه.

يقيم المنتخب السعودي للكاراتيه معسكرًا مغلقًا بالقاهرة، استعدادًا لدورة الألعاب العربية التي تقام بالجزائر ودورة الألعاب الآسيوية التي تقام بكوالالمبور.

والتقى المنتخب السعودي للكاراتيه مع فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي في عدة لقاءات ودية أمس على صالة النادي بمدينة نصر، شهدت ندية وإثارة من جانب الطرفين.

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس في كأس مصر

أعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي سيخوض بها مواجهة منتخب السويس المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس كالأتي:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - علي معلول - كريم الدبيس

حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد فخري

رأفت خليل - محمود كهربا - احمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منتخب السويس في المقرر لها غدًا الأحد في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.