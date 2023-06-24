ميدو معلقًا على زيارة جوارديولا لمصر: تساوي مليارات وتحية لوزارة السياحة

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، على تواجد الإسباني بيب جوارديولا في مصر لقضاء إجازته الصيفية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زيارة جوارديولا وعائلته في مصر، خير ترويج للسياحة المصرية، وهناك رموز ونجوم مثل رود خولييت كانوا منبهرين بتاريخ الفراعنة والحضارة المصرية القديمة".

وأضاف: "سعيد بتحرك وزارة السياحة بشأن التواصل مع جوارديولا وعائلته، ووزارة السياحة استغلت الزيارة بشكل جيد جدا".

وواصل: "هذا من المفترض أن يحدث، التحرك سريعا تجاه النجوم الذين يتواجدون في مصر، كل التحية لوزارة السياحة بعد التواصل مع جوارديولا".

واختتم: "مهما دفعت فلوس للإعلانات، وجود جوارديولا وصورته مع الأهرامات تساوي مليارات، وتخلي ناس كتير متحمسة من كل بلاد العالم لزيارة مصر".

بيب جوارديولا يقضي عطلته الصيفية بمصر

وحرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، على القيام بزيارة خاصة لمصر لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوى ومؤثر في الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسبانية والذي شهد نموًّا كبيرًا في الحركة السياحة الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.

كما قامتْ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوته علي مأدبة غداء بأحد الفنادق المُطلة علي الأهرامات، وقد كان في استقباله أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إذْ رحبوا بهم وبأسرته، وتم إهداؤهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذي أبدى إعجابه الشديد به.