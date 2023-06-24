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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

كيف احتفى المصريون برحلة جوارديولا؟.. أم الدنيا تُبهر مدرب مانشستر سيتي

جوارديولا في رحلة
جوارديولا في رحلة لمصر

يزور بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مصر في رحلة لمشاهدة الآثار المصرية والأماكن السياحية وقضاء وقت ممتع مع أسرته، وتصدر مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بشكل واسع.

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وقوبل جوارديولا، بترحيب واسع من قبل المصريين، وزار العديد من الأماكن الاثرية بالقاهرة منها أهرامات الجيزة والمتحف القومى للحضارة بمدينة الفسطاط، كما شاهد مقتنيات المتحف وما يتضمنه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية.

كما قام بجولة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعبر عن إعجابه الشديد بمسجد محمد علي وتصميم قبابه ومآذنه الرائعة التي جعلته تحفة معمارية، وبعدها زار الأقصر وأسوان.

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جوارديولا وأسرته يزورون معابد الكرنك في الأقصر

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جوارديولا في الأقصر أثناء زيارته لمصر.. شاهد

من هو "بيب جوارديولا"؟

"بيب جوارديولا" هو مدرب فريق مانشستر سيتي الحالي، وصاحب موسم استثنائي مع الفريق، إذ استطاع أن يمكن فريقه من إحراز الثلاثية التاريخية، وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحصل “بيب جوارديولا” مع "مانشستر سيتي" على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي للمرة الثالثة على التوالي.

كما يملك "بيب جوارديولا" فرصة كبيرة للحصول على 3 ألقاب أخرى، وهي كأس الدرع الخيرية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وعملت الشركة المنظمة لرحلة جوارديولا، بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، على استقبال المدرب وأسرته والترحاب بهم وتوفير كافة متطلباتهم، كما اهدتهم الهدايا التذكارية.

كما دعته لمأدبة غداء بأحد الفنادق المُطلة على الأهرامات، وتم إهداؤه هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون، وأبدى إعجابه الشديد بها، كما أكد أنه سيحتفظ بها كتذكار تاريخي في ملعب مانشستر سيتي، وذلك ليتيح الفرصة للجميع للاستمتاع برؤية نموذج مجسم عن الآثار المصرية.

 

 

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