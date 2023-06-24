الأهلي يجدد عقد ياسر إبراهيم حتى 2025

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.

وقام أمير توفيق بإنهاء الأمور المالية والإدارية كافة مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

الأهلي يجدد عقد رامي ربيعة لمدة عامين قادمين:

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.

وقام أمير توفيق بإنهاء الأمور المالية والإدارية كافة مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس في كأس مصر

أعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي سيخوض بها مواجهة منتخب السويس المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس كالأتي:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - علي معلول - كريم الدبيس

حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد فخري

رأفت خليل - محمود كهربا - احمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منتخب السويس في المقرر لها غدًا الأحد في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.