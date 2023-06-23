الغواصة المفقودة.. الطاقم كان يشعر بالموت والفيديو يثير الشكوك

بعد أيام طويلة من البحث وحالة من الرعب انتشر في العالم أجمع، أعلن خفر السواحل الأمريكي العثور على حطام الغواصة المفقودة "تيتان" والتي فقدت منذ أيام في قاع المحيط الأطلسي ومصرع 5 من أثرياء العالم وقائد الغواصة كانوا على متنها لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك.

الغواصة المفقودة

الإعلان رسميًّا عن وفاة طاقم الغواصة المفقودة:

أعلنت شركة OceanGate وهي الشركة المصنعة للغواصة وكان على متنها الرئيس التنفيذي للشركة، عن وفاة طاقم الغواصة المفقودة بشكل رسمي وذلك خلال بيان نشرته، قائلة: "نعتقد الآن أن الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش وشاه زادا داوود وابنه سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هنري نارجوليه قد فقدوا للأسف".

الغواصة المفقودة

أضافت في البيان : "هؤلاء الرجال كانوا مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغفًا عميقًا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها، قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد أسرهم خلال هذا الوقت المأساوي نحن نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه".

طاقم الغواصة المفقودة علي موعد مع الموت:

تسبب خبر الغواصة المفقودة في حالة من الجدل والغموض، هزت العالم العربي والغربي، بعد إعلان انفجارها ومصرع كل من بداخلها، إلا أن السؤال الأكثر غموضًا والذي طرحة رواد السوشيال ميديا حول حادث تيتان: “هل كان يعلم طاقم الغواصة بأنهم على موعد مع الموت؟”

الغواصة المفقودة

انتشرت مقابلة قديمة للغواصة بول هنري نارجوليت أحد الرجال الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة (تيتان) يصف كيف سيكون الأمر إذا غاصت السفينة في قاع المحيط، إذْ وضع سيناريو افتراضي، مشابه بشكل مخيف لأحد المصائر المحتملة لـ الغواصة المفقودة.

تحدث نارجوليت عن مخاطر الغوص في حطام سفينته الخاصة، في مقطع تم نشره الآن على يوتيوب، وقال في المقابلة التي تم إجراؤها عام 2017: "إذا كنت مع السفينة، عالقًا في القاع، فيمكنك البقاء على قيد الحياة لفترة من الوقت لأنه يمكنك البقاء حوالي أربعة أو خمسة أيام في القاع، لكن هذا لن يساعد كثيرًا ونعلم بأننا سنموت".

أضاف نارجوليت أيضًا إن قائد الغواصة يجب أن يكون «حذرًا للغاية» حول حطام السفينة موكدًا أن الحطام بيئة خطرة.