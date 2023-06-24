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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أليو ديانج يتمسك بالرحيل عن الأهلي ويقترب من هذا الفريق

أليو ديانج
أليو ديانج

ألمح النجم المالي الدولي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لمسؤولي القلعة الحمراء برغبته في الرحيل عن الفريق خلال انتقالات شهر يونيو الجاري 2023.

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ينتهي عقد أليو ديانج مع النادي الاهلي في يونيو من عام 2026، ويتبقى له 3 مواسم مقبله مع المارد الأحمر، وتلقى اللاعب عدد كبير من العروض خلال الفترة الماضية وطلب الرحيل في أكثر من مناسبه.

بقاء أليو ديانج في النادي الأهلي أصبح أمر صعب خلال الفترة المقبلة خاصة وان اللاعب طلب في وقت سابق الرحيل بشكل رسمي، ويأتي طلبه في يونيو الجاري هو للمرة الثانية حيث يريد اللاعب خوض تجربه الاحتراف الخارجي.

موقف الأهلي من طلب ديانج الرحيل

وطلب مسئولو النادي الأهلي من أليو ديانج احضار عرض رسمي بحيث تكون المفاوضات من خلال الأحمر ورسمية، وحينها سيكونو منفتحين على بيعه، ولا تريد الإدارة إجبار لاعب على البقاء وعلى كل من يرغب في الرحيل عن الفريق أن يحضر عرض جيد.

وشددت إدارة الأهلي على إحضار ديانج  لعرض مالي جيد يليق بالنادي وعرض رسمي ، خاصة وان اللاعب يرفض فكرة البقاء بالقلعة الحمراء.

وجهة أليو ديانج المقبلة

اتفق اللاعب مع نادي جينت البلجيكي على الانتقال له بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبله مع الفريق البلجيكي، ويأتي السبب وراء رغبة جينت هي لقدرات أليو ديانج البدنية وإجادته قطع الكرات وهو ما يفتقده الفريق وما يراه مسئولي النادي ضروري وموجود في لاعب الأهلي.

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يستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره فريق منتخب منتخب السويس، والمقرر لها مساء الاحد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات دول الـ 32 من منافسات بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022 – 2023.

 

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