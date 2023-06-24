الأهلي يعلن تجديد عقد رامي ربيعة

أعلن أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد اللاعب الدولي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، وذلك مساء اليوم السبت.

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الاهلى يجدد عقد رامي ربيعة

واعلن امر توفيق تجديد عقد رامي ربيعة لمدة موسمين، تنتهي بنهاية موسم 2024-2025.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع رامي ربيعة، بعدما قام بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، والمشرف العام على الكرة في النادي ولجنة التخطيط.

في سياق متصل، توصل الأهلي لاتفاق مع حسين الشحات نجم الفريق الأحمر لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووافق مسؤولو الأهلي على شروط حسين الشحات لتجديد عقده وعلى رأسها إلغاء بند المشاركة في عقده الجديد.

وعقد الشحات جلسة مع مسؤولي الأهلي خلال الساعات الماضية لمناقشة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

على الجانب الآخر، خضع عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لبرنامج علاجي على إثر الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وخضع السولية لإجراء أشعة عقب المباراة أمام حرس الحدود أثبتت وجود آلام في العضلة الخلفية، قرر بعدها الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، خضوعه لبرنامج علاجي خلال الفترة القادمة لحين زوال الألم.

ويواصل الفريق تدريباته دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة منتخب السويس المقرر غدا يوم الأحد في إطار الدور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

محمود متولي يواصل أداء برنامجه العلاجي

واصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه العلاجي الذي انتظم فيها منذ عدة أيام على إثر إصابته في كاحل القدم.

وخضع محمود متولي لإجراء أشعة خلال الفترة الماضية أثبتت إصابته بجزع في مفصل الكاحل، وهي الإصابة التي تغيب بسببها عن مباراة حرس الحدود أمس.

ويواصل الفريق تدريباته دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة منتخب السويس المقرر لها يوم الأحد غدا في إطار الدور الـ 32 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.