نيمار يضع نفسه فى ورطة بسبب الخيانة

كشفت الناشطة البرازيلية، فرناندا كامبوس، أنها تعيش في جحيم منذ خروج علاقتها الغرامية مع نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى العلن، والتي هددت بنشرها كل شئ خلال الفترة القادمة.

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نيمار

فرناندا كامبوس تهدد بفضح نيمار

وصرحت الناشطة البرازيلية، فرناندا كامبوس، لوسائل إعلام إسبانية، خلال الساعات القليلة الماضية، إنّ لاعب نيمار جونيور، قائد منتخب البرازيل، أنه لم يوفى معها بشروط بروني للسماح له بخوض علاقات مع نساء أخري، قائلة: سأقول كل شئ وسأقول الحقيقة كاملة بغض النظر عمن يتألم.

نيمار

وأضافت فرناندا كامبوسو، أنها قررت فضح العلاقة مع نيمار بعد أن علمت أن نساء أخريات، مررن بنفس الموقف مع اللاعب، أعتقد أنني تحملت آلام الفتيات الأخريات اللائي بقين معه وكان يتصرف بنفس الطريقة.

نيمار يعلن اعتذاره لـ برونا بيانكاردي بسبب هذا الخطأ

وكانت نيمار جونيور، نجم نادي باريس سان جيرمان، قد نشر اعتذار إلى زوجته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي، الحامل بطفله، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كتب: برو أفعل هذا لكما ولعائلتك، تبرير غير مبرر، لا داعي لذلك، لكني أحتاجك في حياتنا، لقد رأيت مدى تعرضك ، وكم عانيت من كل هذا وكم تريد أن تكون بجانبي. وأنا بجانبك.

نيمار

وكشف نيمار جونيور، خلال اعتذاره لـ برونا بيانكاردي، قائلًا: لقد ارتكبت خطأ، كنت مخطئا معك، أجرؤ على القول إنني أرتكب أخطاء كل يوم ، داخل وخارج الملعب، لكن أخطائي في حياتي الشخصية أقوم بحلها في المنزل ، في خصوصيتي مع عائلتي وأصدقائي، وصل كل هذا إلى أكثر الأشخاص تميزًا في حياتي.

وأكد نيمار، خلال حديثه أن برونا بيانكاردي هي الفتاة أحلامه، حيث قال: المرأة التي حلمت أن أتبعها بجانبي ، والدة طفلي. وصلت إلى عائلتك ، من هي عائلتي اليوم، وصلت إلى حميميتها في مثل هذه اللحظة الخاصة التي هي الأمومة.

نيمار

واختتمت قائد منتخب البرازيل حديثه قائلًا: Bru ، لقد اعتذرت بالفعل عن أخطائي ، عن العرض غير الضروري ، لكنني أشعر بأنني مضطر لإعادة التأكيد علنًا على ذلك، إذا تم نشر مسألة خاصة ، فيجب إعلان الاعتذار على الملأ، لا أستطيع تخيل نفسي بدونك، لا أعرف ما إذا كنا سنعمل ، لكن اليوم أنت متأكد من أنني أريد أن أجرب، سيسود هدفنا ، وسيفوز حبنا لطفلنا ، وسيقوي حبنا لبعضنا البعض، دائما نحن أحبك ❤️.