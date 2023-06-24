مقبرة الخالدين ستكون مزارًا سياحيًا يجمع مدافن زعماء مصر (شاهد)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة أن يكون هناك أماكن إنسانية تجمع مقابر الزعماء المصريين، لافتًا إلى أن المقابر القديمة ممنوع يبنى عليها أي مبانٍ وسيتم بناء متنزهات، أو مجموعة من الطرق.

وتابع "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب جولته لمقابر صلاح سالم، اليوم السبت، أنه “هل كلنا شوفنا مقبرة الزعيم أحمد عرابي هل يعقل أن أحد زعماء مصر تكون دي مقبرته ؟ “، قائلًا:”مقبرة الخالدين ستكون مزارًا سياحيًا للمصريين”.

وأشار إلى أن مشروع مقبرة الخالدين يخلد أسماء زعماء مصر، وبالتالي كانت توجيهات الرئيس بتوفير مكان على أعلى مستوى يجمع الخالدين.

مدبولي يتفقد مقابر صلاح سلام:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مقابر صلاح سالم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدًا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية.

وخلال التفقد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموقف الراهن في المقابر لدى زيارتها اليوم، يشير إلى أن منسوب المياه الجوفية بهذه المنطقة أصبح يؤثر سلبًا على عملية الدفن بتلك المقابر، إلى حد عدم التمكن من الدفن أسفل الأرض، وذلك كان سببًا جوهريًا وراء عملية نقل جانب من تلك المقابر، لا سيما وأن البعض بات يقوم بالدفن أعلى سطح الأرض حاليًا.

كما زار رئيس الوزراء مقبرة الزعيم الوطني أحمد عرابي، والتي لا تقع ضمن نطاق عمليات نقل المقابر، ومن المخطط أن تخضع لأعمال الترميم، وزار أيضًا عددًا من المقابر الأثرية الأخرى لعددٍ من الشخصيات المعروفة تاريخيًا، وتابع عن كثب آثار المياه الجوفية على جدران تلك المقابر العريقة.