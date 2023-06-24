كلية علوم جنوب الوادي تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسها

حضر الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، وأعضاء مجلس الجامعة، اليوم السبت، الاحتفالية التى نظمتها كلية العلوم بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء الكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد بن الوليد عميد الكلية وقيادات الكلية ووكلاء ورؤساء الأقسام واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الادارى.

ممر شرفي

وتم تنظيم ممر شرفى لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة تقديرا لدور رئيس الجامعة ودعمه المستمر للكلية وانتمائه لها، وأهدى عميد الكلية ووكلاء الكلية المصحف الشريف لرئيس الجامعة، وأهدى رؤساء الاقسام درع التكريم لرئيس الجامعة تقديرا له.

اليوبيل الذهبي

وعبر الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التكريم واستضافة مجلس الجامعه بكلية العلوم، وهنأ رئيس الجامعة اسرة الكلية باليوبيل الذهبى على إنشاء الكلية التى قدمت للجامعة العديد من الاسهامات طوال مشوار الكلية والتعاون مع كل كليات الجامعه سواء فى التدريس او الامتحانات أيضا تقديم الاستشارات والابحاث للهيئات والمصانع فى المحافظه حيث تعد الكليه بيت خبره فى جميع التخصصات بخبرة علماؤها.

وحث رئيس الجامعة، أسرة الكلية على بذل الجهد لمواصلة مسيرة العطاء التى قدمها قيادات الكلية عبر ٥٠ عام من العطاء.

وقدم الدكتور خالد بن الوليد عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة واعضاء مجلس الجامعة على قبول الدعوة وعقد المجلس لأول مره بكلية العلوم، واستعرض السيرة الذاتيه لرئيس الجامعة وأحد قيادات الكلية من قبل.

وقدم نبذه على نشأة الكلية وعمداءها السابقين والاقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الادارى وذكر ان الكليه بصدد انشاء العديد من المتاحف مثل متحف قسم علم النبات وعلم الحيوان وقسم الجيولوجيا.

مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية

في سياق ذي صلة، استضافت جامعة الإسكندرية رئيس جامعة جنوب الوادي لمناقشة رسالة الدكتوراه بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بعنوان " التحقيق فى استخدام البيوتشار المخصب بعامل المقاومة الحيوية كوسيلة صديقة للبيئة لمقاومة مرض الذبول الفيوزاريومى فى ثمار الطماطم " للباحث محمود أحمد جابر المدرس المساعد بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.

بحضور الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد الكلية ووكلاء و عدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الرسالة تضمنت موضوعات حديثة وطرق وأساليب بحث مختلفة في مجال المقامة الحيوية واخري دراسات جزيئية لفهم طبيعة التفاعلات ما بين المسبب المرضى والعائل في وجود البيوتشار المعزز بعوامل المقاومة الحيوية في محاولة لإيجاد وسيلة امنة علي البيئية ذات كفاءة عالية لمقاومة المرض.

وأسفرت المناقشة علي منح الطالب درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية تخصص أمراض النبات.

واستقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية رئيس جامعة جنوب الوادي وأهدى له درع جامعة الإسكندرية تقديرا له وقدم " غرباوى " الشكر لرئيس جامعة الإسكندرية وقيادات الجامعه على حسن الاستقبال والتكريم.