عاجل
وظائف خالية بمرتبات مجزية.. القطاع الخاص يفتح أبوابه للشباب حريق هائل في العاصمة السعودية الرياض زيلينسكي يوجه رسالة قوية لبوتين ويصف الوضع في روسيا بـ"الفوضى" بدأنا في إنشاء 20 ألف مقبرة بديلة احترامًا لحرمة الموتى
السبت 24 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

بايدن يبحث مع قادة دول غربية الوضع في روسيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

مع تصاعد الموقف في روسيا إزاء التمرد المسلح الذي شنته قوات فاجنر العسكرية، بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، مع قادة عدد من الدول الغربية تطورات الأزمة.

 

txt

أوكرانيا تعتزم استغلال تمرد قوات فاجنر في روسيا

txt

رسالة عاجلة من روسيا لمصر بسبب تمرد فاجنر

وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً السبت مع قادة كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تطوّرات الأزمة في روسيا حيث تشنّ مجموعة فاغنر منذ مساء الجمعة تمرّداً مسلّحاً، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ بايدن والقادة الأوروبيين ناقشوا "الوضع في روسيا"، وأكدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا".
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أنّ بايدن، إضافة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين، أُطلعوا على "آخر التطوّرات في روسيا".

وأضاف المصدر ذاته أنّ "الرئيس ونائبة الرئيس سيواصلان الاطلاع (على المعلومات) طيلة اليوم".

وفي وقت سابق، تحدّث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مع نظرائه من دول مجموعة السبع، وفقاً لوزارة الخارجية.

 

تمرد مسلح ضد روسيا

وصباح السبت، أعلن قائد قوات فاجنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاجنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "طعنة في الظهر".

وقد كشفت موقع "سي إن إن" أن الاستخبارات الأمريكية كانت تراقب ما وصفته بـ"صراع على السلطة" في روسيا منذ نحو 6 أشهر.

وقال المصدر إن المسؤولين الأمريكيين اكتشفوا أن هناك "صراعا داخليا" على السلطة بين مجموعة فاجنر العسكرية والحكومة الروسية، منذ يناير الماضي.

وأوضح أنهم لاحظوا مؤشرات على وجود توترات بين الكرملين وقائد فاجنر يفغيني بريغوجين، مشيرين إلى أن الصراع ظل يتصاعد مع توالي الأشهر.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية كانت طيلة هذه المدة تجمع وتراقب "المعلومات الاستخباراتية عن كثب".

وذكر المسؤولون أن "تقييماتهم للوضع كانت مستمدة من المعلومات الاستخباراتية".

وقال موقع "سي إن إن" إن هذه التقييمات تعد مؤشرا "على مدى جدية البيت الأبيض والبنتاجون في التعامل مع احتمالات الصراع على السلطة لإحداث مزيد من عدم الاستقرار".

وفي يناير الماضي، أبرز مسؤول كبير في البيت الأبيض أن فاجنر أصبحت "مركز قوة منافسة للجيش الروسي".

وذكر مسؤولون آخرون في ذلك الوقت أن بريغوجين بات يعمل على تعزيز مصالحه الخاصة في أوكرانيا بدلا من اتباع أهداف العملية العسكرية الروسية.

ومنذ ذلك الحين، كان البيت الأبيض ومسؤولو الأمن القومي الأمريكي على "استعداد تام للمعركة المستمرة بين بريغوجين ووزارة الدفاع الروسية".

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

رد روسيا على خيانة “فاجنر” سيكون قاسيًَا.. انتظروا عقاب شديد

قوات فاجنر تُعلن اقترابها من مشارف العاصمة الروسية موسكو

"كارثة عالمية".. ميدفيديف يحذر من سيطرة فاجنر على الأسلحة النووية

روسيا تحذر الغرب من استغلال تمرد فاجنر لتحقيق أهداف معادية

عميد بالجيش الروسي: الرد على خيانة قائد فاجنر ستكون قاسية

المخابرات الروسية تُعلن فشل تمرد فاجنر
الجريدة الورقية