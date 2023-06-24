أصدرت السفارة الروسية في مصر، رسالة عاجلة لمصر شعبا وحكومة، بشأن الأحداث التي تمر بها روسيا من تمرد قوات فاجنر، وإعلانها محاربة الجيش الروسي والرئيس فلاديمير بوتين.

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وقالت السفارة الروسية في مصر، إن خطوات مجموعة المغامرين المسلحين الذين قاموا بعصيان لن تدمر وحدة الشعب الروسي المتحد حول الرئيس فلاديمير بوتين.

رسالة عاجلة من روسيا لمصر بسبب تمرد فاجنر

وأضافت السفارة في بيان لها عبر فيس بوك: "يمكن لأصدقاء روسيا المصريين أن يتأكدوا من أن بلادنا ستتغلب على أي صعوبات وستظل شريكا مخلصا لمصر والعالم العربي بأسره وجميع دول أفريقيا".

واستكملت: "سنواصل في الدفاع بحزم في الساحة الدولية، بما في ذلك في ساحة المعركة مع النازيين الجدد الأوكرانيين و أسيادهم الغربيين، ليس عن مصالحنا الخاصة فحسب وبل عن تطلعات كل من لا يقبل إملاءات الغرب، الذي حاول لإخضاع الأقاليم والبلدان الأخرى عن طريق إثارة المشاكل الاقتصادية وعدم الاستقرار الداخلي بشكل مقصود".