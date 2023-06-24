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السبت 24 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الترجي يفوز على الصفاقسي وينتزع وصافة الترتيب

الترجي والصفاقسي
الترجي والصفاقسي

حقق فريق الترجي التونسي الانتصار بهدف دون مقابل على نظيره فريق الصفاقسي، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد 14 جانفي، ضمن مواجهات 12 من مباريات مجموعة التتويج بالدوري التونسي للمحترفين بالموسم الحالي 2022-2023.

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الترجي يرتقي لوصافة مجموعة الحسم

وسجل هدف الترجي الوحيد في اللقاء اللاعب غيث اوحابي في الدقيقة 26 من عمر الشوط الاول من اللقاء، لحصد الثلاثة نقاط ويرتقي بفريقه لوصافة ترتيب مجموعة التتويج.

بتلك النتيجة وصل الترجي للمركز الثاني في ترتيب اندية الدوري التونسي بمجموعة التتويج، ويمتلك 24 نقطة بفارق 6 نقاط عن النجم الساحلي متصدر الترتيب، وذلك بعدما تلقى الفريق 4 هزائم وتعادل في مواجهتين وحقق الانتصار اليوم ليصل إلى 6 مباريات فوز.

على الجانب الأخر فريق الصفاقسي التونسي الذي ابتعد اكثر ليصبح في المركز السابع بمجموعة التتويج، ويتذوق الاحمر والأسود الهزيمة رقم 5 في المجموعة بعدما تعادل في 4 مواجهات وحقق الانتصار في 3 مباريات، ويمتلك 14 نقطة.

مباريات الترجي والصفاقسي المقبلة

مباراة الترجي المقبلة ستكون أمام فريق الافريقي التونسي، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو الجاري، والمقرر لها في تمام الساعة السادية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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على ان يلعب فريق الصفاقسي مواجهته المقبلة امام فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو الجاري ايضًا في نفس التوقيت بالسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت تونس.

 

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