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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

النجوم يفاجئ سموحة ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

النجوم وسموحة
النجوم وسموحة

نجح فريق نادي النجوم في تحقيق الانتصار بهدف دون مقابل على نظيره نادي سموحه، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم السبت على ملعب ستاد نادي السكة الحديد، في إطار منافسات دور الـ 16 من مباريات مواجهات بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022 – 2023.

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ملخص مباراة سموحة والنجوم

وشهد الشوط الاول عدد من المحاولات المهدرة من جانب لاعبي الفريقين وكانت البداية من عند اللاعب مصطفى سيد للنجوم في الدقيقة 17، وفي الدقيقة 24 حاول اللاعب أحمد جمال نجم سموحة تسجيل الهدف الاول للفريق السكندري.

وفي الدقيقة 30 محاولة تسجيل الأول من جانب اللاعب أحمد حكم ليسدد الكرة لكنها ترتفع فوق العارضة، وفي الدقيقة 36 تعرض اللاعب كمال صبحي للإصابة، واهد اللاعب حسين فيصل هدف الفريق السكندري الاول في الدقيقة 40 بعدما انفرد بمرمى النجوم ويسدد ولكن الحارس يتصدى، وشهدت الدقيقة 45+1 تسديدة رائعة من صديق أوجولا ولكن محمد جمال يتألق ويتصدى لها.

وفي الشوط الثاني تواصلت السيطرة من جانب سموحة لكن نور يسجل الهدف الاول للنجوم في الدقيقة 63، وفي الدقيقة 86 يقوم الحكم بطرد أحمد حكم بسبب ضرب حارس النجوم بدون كرة، وفي الدقيقة 92 يهدر لاعب سموحة فرصه ادراك التعادل من داخل منطقة الجزاء لكن المباراة تنتهي بفوز النجوم.

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ويهدر نفس اللاعب أيبولا النيجري هدف التعادل للفريق السكندري في الدقيقة 95 و للمرة الثانية في اللحظات الاخيره.

بتلك النتيجة ينجح فريق النجوم في عبور سموحة ويتاهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويلحق باندية إنبي وبيراميدز والبنك الاهلي والمقاولون العرب والزمالك.

 

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