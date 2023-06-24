رد روسيا على خيانة “فاجنر” سيكون قاسيًَا.. انتظروا عقاب شديد

تطورات كبيرة شهدتها روسيا خلال الساعات الأخيرة، وذلك على خلفية محاولة التمرد المسلح لقوات فاجنر، وخرجت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بتحذير للدول الغربية من استغلال الوضع لتحقيق أهدافها ضد موسكو.

الرد على خيانة قائد فاجنر يكون قاسيا

وعلق عميد سابق بالجيش الروسي فيكتور ليتوفكين، على تمرد يفجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر على روسيا، مشددًا على أنه لم توجه إليه اتهامات بالعمالة للغرب، وسوف يتم سحق التمرد، واتخاذ كل التدابير الأمنية والقانونية المحددة لتلك الأوضاع، منوهًا بأنه غير مسموح القيام بعمليات عسكرية ضد الجيش، وأنه عاجلًا أم آجلا سيستسلم يفجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر للقوات الروسية.

وأوضح أنه عندما تجادل مع وزير الدفاع، كان هناك رد فعل ضعيف، لكنه الأمر الآن أصبح مختلف بعد الاستيلاء على مقر المنطقة الجنوبية، وتوجيه إنذار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لذلك سيكون هناك رد قاسيا، مؤكدًا أن بوتين وصف ما فعله قائد فاجنر بأنه "خيانة وجريمة"، ولن يكون هناك تراخ في الرد.

اقرأ ايضًا.. روسيا تحذر كييف من حوادث محتملة في محطة زابوروجيا

ونوة بأن ما فعله بريجوجين يكشف أنه فقد عقله، من المستحيل تقوم بعمل تمرد في دولة تقوم بحرب، مشددًا على أن رفض أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة هو أمر ضد القانون، ومن يخالفه ينتظر عقاب شديد، ولا توجد أي معلومات تشير لوجود اتصال بين القائد فاجنر والغرب، موضحًا أن التمرد من الممكن أن يؤثر على العملية العسكرية، لكن لا يوجه له اتهامات بالعمالة للغرب.

وأشار إلى أن الحدث سيحيد القوات على الجبهة، لأنه خلق عدم ثقة لدى القادة والجنود على الجبهة، لكنه أمر مؤقت، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية.

,حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، من مدى خطورة سقوط الأسلحة النووية الروسية في أيدي قوات فاجنر، مؤكدًا أن هذا سيضع العالم على شفا كارثة.

وجاء تحذير ميدفيديف السبت من مجموعة فاجنر، التي وصفها "بمجموعة قطاع الطرق"، واحتمالية استيلائها على الأسلحة النووية الروسية، مع تقدمها نحو موسكو.

وقال الرئيس السابق لروسيا ميدفيديف إن بلاده لن تسمح لـتمرد فاجنر بأن يتحول إلى انقلاب أو أزمة عالمية.

وأشارت مصادر روسية إلى أن قوات مجموعة فاجنر، مدعومة بـ 150 آلية عسكرية، تتقدم في ليبيتسك، على بعد 340 كيلومتر من موسكو.