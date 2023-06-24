المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وكيل وزارة الصحة بالمتابعة اليومية لإنتظام منظومة العمل بجميع المستشفيات والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية ، والتأكد من توافر جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ بأقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى .

وأكد محافظ المنوفية على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة عمل نوبتجيات من الفنيين على مدار 24 ساعة لإصلاح كافة الأعطال الطارئة على أن يتم الإعلان عن فترة قطع المياه فى حالة الأعطال المفاجئة، مشددا على عدم قطع التيار الكهربائى أيام أجازة عيد الأضحى والعمل على سرعة إصلاح الأعطال فور الإبلاغ عنها .



كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بالتواجد الميداني وتكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين ، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين ومراجعة إنارة جميع الطرق وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي بجميع المرافق والخدمات بشتى أنحاء المحافظة .

فضلاً عن التنسيق الكامل مع المرور لتكثيف الحملات على الميادين العامة والشوارع لمنع التزاحم وتحقيق السيولة المرورية ، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة منعا لاستغلال المواطنين وعدم زيادة تعريفة الركوب الرسمية المقررة .

التنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية للمرور اليومي لرصد أى حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف أو التبوير ، والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد ، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام .