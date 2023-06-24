حفلات فنية وتراثية خلال ايام عيد الأضحى المبارك بمدن جنوب سيناء

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة إقامة حفلات فنية وتراثية بمدن المحافظة ابتهاجا بعيد الاضحى ونشر روح البهجة علي المواطنين وزائري المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمعنيين.

ووجه محافظ جنوب سيناء بإقامة حفل فني وفقرات من التراث البدوي للمحافظة بالمجان عن طريق فرق وزارة الثقافة وفرقة التلقائيين بالمحافظة وكورال المحافظة اول ايام عيد الاضحى المبارك بمدينة شرم الشيخ وطورسيناء، كما وجه المحافظ رؤساء المدن بإقامة حفلات مماثلة بمدنهم وفتح المتنزهات والحدائق ونشر روح البهجة بين جموع المواطنين بالمحافظة.