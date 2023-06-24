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السبت 24 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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الأوقاف: افتتاح 11 مسجدًا الجمعة القادمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 11 مسجدًا يوم الجمعة منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 حتى تاريخه 1228 مسجدًا، منها 986 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و242 مسجدًا صيانة وتطويرًا وهي على النحو التالي:


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد


مديرية أوقاف البحيرة
1. غيات -  رزافة– مركز الدلنجات


مديرية أوقاف الغربية
2. الدماطي – سجين - قطور


مديرية أوقاف بني سويف
3. الورشة – سنور شرق النيل – بني سويف
4. عمر بن عبد العزيز – باها – مركز بني سويف


مديرية أوقاف سوهاج
5. علي بن أبي طالب- بني جميل – مركز البلينا


مديرية أوقاف الفيوم
6. الرحمن بجوار المقابر - ترسا
7. المصطفى – عزبة زينا – إطسا 

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ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
1. الرحمة غرس الدين – قرية أم الرزق الوسطاني – كفر سعد


مديرية أوقاف الجيزة
2. محمد عبد المنعم – شارع ترعة الزمر- العمرانية 


مديرية أوقاف قنا
3. المغازي – بندر فرشوط


مديرية أوقاف سوهاج
4. علي بك الكبير – بندر سوهاج

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية


أدى اليوم السبت طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الكيمياء، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية  التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أنه تعرض عدد (7) طلاب وطالبات بلجان القاهرة لحالات هبوط شديدة وإغماء وتم إسعافهم باللجان بمعرفة الطبيب المختص والزائرة الصحية، واستكملوا الامتحان، وتم تمكين طالب بلجنة العباسية، من الامتحان بلجنة حلمية الزيتون نظرًا لظروف المواصلات.

وتفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق، لجنة بنين طوخ التابعة لمنطقة القليوبية الأزهرية،  مشددا على ضرورة اتباع التعليمات لحسن سير الامتحانات، وضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

 


 

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الجريدة الورقية