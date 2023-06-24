دمياط تنفذ حملة تموينية لضبط الأسواق

امت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة علي الغزاوي وكيل الوزارة بعدة حملات تموينيه موسعه بنطاق أرياف مركز فارسكور وكفر سعد وبالإشتراك مع مفتش مصلحة الدمغه والموازين تم التفتيش على محطات البنزين للتأكد من سلامة المعاييره لطرمبات التعبئة وعدم وجود نقص كميه عند البيع للجمهور

وأسفرت الحمله عن ضبط عدد ٣محطات يوجد بها عجز بطرمبات بنزين ٨٠،٩٢ يتراوح مابين ١.٢٥ جنيه إلى ٢.٧٥ جنيه لكل صفيحة بنزين ٢٠ لتر وتم التحفظ على الطرمبات والعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصه وجارى إعادة ضبط وتصحيح المعايير لكل منها بمعرفة الدمغه والموازين

وتمكنت الحملة من ضبط عدد ٦ مخالفات إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدربمبلغ ١٦ الف جنيه، بالإضافة إلى عدد ٣٦ محضر أسواق لعدم الاعلان عن الاسعار وعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية ولإخفاء مخازن ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها .وكذلك للبيع بأزيد عن السعر الرسمى لعلب السجائر

وتم إجراء مطابقة وجرد لمخزون السلع الأساسية بمخازن الشركة العامه لتجارة الجمله للوقوف على توافرها وسلامتها من حيث المواصفات والصلاحيه

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لحماية المستهلك ومكافحة الغش والتدليس والمغالاه فى الاسعار