الهجرة غير الشرعية.. مصر تتبرأ وتؤكد عصابات تتحرك من سواحل دول أخرى

والشباب المصري يقع في فخ حلم السفر إلى ايطاليا..

ما زال العالم في فاجعة كبرى بسبب حادثة مركب الهجرة غير الشرعية التي غرقت بالقرب من السواحل اليونانية، قبل أسبوع، وكانت تحمل على متنها قرابة 750 مهاجراً غير شرعي، والتي صنفتها بعض المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بقضية الهجرة كـ"أسوأ المآسي في البحر المتوسط على مدى عقد"، بعد أن خلفت وراءها مئات الضحايا إما غرقى أو مفقودين في رحلة الموت والهلاك.

وتعد واقعة غرق المركب قبالة سواحل اليونان ضمن سلسلة وقائع مأسوية، وسط انتقادات واسعة تعرض لها خفر السواحل اليونانيون بزعم عدم محاولتهم إنقاذ مئات المهاجرين قبل الغرق وتركهم عرضة لأن يبتلعهم البحر.

ورغم كل تلك المخاطر إلى أنه ما زال الشباب يفضل الهجرة غير الشرعية والمخاطرة بحياته في سبيل العمل وجلب الأموال، ولعل السبب الرئيسي في ذلك هم الآهل فعلى الرغم من كونهم يعلمون جيدًا أنهم يرمون بأولادهم إلى أحضان الموت والمستقبل المجهول، لم يرق قلبهم بل يضعون أحجارًا عليه ويحثونهم على القيام بتلك المخاطرة الكبيرة.

تفضيل الشباب الهجرة إلى إيطاليا عبر سواحل اليونان

ويفضل الشباب الهجرة إلى إيطاليا عبر سواحل اليونان، لفهمهم الخاطئ بأنهم بذلك سيصلون إلى حلم الثراء بشكل أسرع، ولكن تحدث هنا الفاجعة بموتهم أو القبض عليهم وترحيلهم مرة أخرى أو استغلالهم من قبل تجار البشر، فكلا الحالات حياتهم الثمن.

تأهيل الشباب للسفر إلى الخارج بشكل شرعي

وعلى الرغم من حملات التوعية وطرق الأبواب التي تقوم بها الدولة المصرية، لتوعية الأهل والشباب بتلك المخاطر، وعمل برامج لتأهيل الشباب للعمل بالسوق الخارجي بشكل شرعي، بالإضافة لتوفير "حياة كريمة" ومشروعات للحد من البطالة، إلا أن كل ذلك يتم دون جدوى، فحلم السفر يسيطر على الجميع بل في حالة فشلهم ورؤيتهم للموت يكررون التجربة مرة أخرى.

الهجرة تؤكد: العصابات التي تستغل شبابنا اليوم تعمل من خارج مصر وتتحرك من سواحل دول أخرى

وبعد حادثة مركب اليونان، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن مصر بذلت جهودًا مضنية لضبط عصابات الاتجار بالبشر ونجحت في ضبط سواحلها أمنيًا ومنع خروج المراكب غير الشرعية، "إلا أن العصابات التي تستغل شبابنا اليوم تعمل من خارج مصر وتتحرك من سواحل دول أخرى، موجهة رسالة للشباب الذي يحلم بالعمل في الخارج إلى الإقبال على التدريب والبحث عن عقود عمل سليمة، فهو المخرج الوحيد للعمل في الخارج وتحقيق احلامهم.

البحث في اسباب الهجرة غير الشرعية بشكل جدي

وبدوره أكد محمد الزفزاف، رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان، أن هناك تحقيقات كبيرة تتم من قبل السلطات حول حادثة مركب الهجرة غير الشرعية باليونان، ومن وجهة نظري سيكون هناك اجراءات صارمة من قبل السلطات المعنية، وقرارات أمنية جديدة، مثل فتح ممرات امنة لتامين وصول تلك المراكب الغير شرعية لبر الأمان .

وأضاف خلال حديثه للوفد، انه لا شك أن فشل سياسات الاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة غير الشرعية وراء تكرار تلك الحوادث ويجب أن يعلموا ذلك جيدا لأن مثل تلك الحوادث الكارثية سوف تتكرر في حالة عدم تغير تلك السياسات التي ظهر فشلها.

ووجه رسالة للمسؤولين في مصر، بأنه يجب تناول البحث في اسباب الهجرة غير الشرعية بشكل جدي وبكل صراحة، لاننا نحتاج نتيجة فعلية للقضاء عليها، وفي رأيي العمل من خلال حملات التوعية فقط ليس كافي ، فالأمر خطير يحتاج لتضافر كافة جهود الجهات المعنية خارجيًا وداخليًا.

عقوبة تهريب المهاجرين في القانون المصري

أوجب القانون المصري رقم 22 لعام 2022 تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لعام 2016.

ونص القانون على أنه "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه (6472 دولاراً) ولا تزيد على 500 ألف جنيه (16 ألف دولار) أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

العوامل التي تدفع إلى الهجرة غير الشرعية

- البطالة وانخفاض الأجور وتدني المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المصدرة للمهاجرين، علاوة على العوامل الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية.

- أما عوامل جذب المهاجرين فتتمثل في ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشي بها ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر.

محددات رئيسة لمواجهة مخاطر تلك ظاهرة الهجرة غير الشرعية

- تكثيف رسائل التوعية الإعلامية،

- نشر الوظائف وفرص العمل المتاحة للشباب على كافة المنصات الدعائية والمسموعة والترويج لها بصورة واسعة.

- توعية الفئات الشبابية بالدول التي ترحب باستقبال المهاجرين بطريقة شرعية مثل كندا وألمانيا ونيوزيلندا.

- إضافة إلى إعداد رقم خط ساخن في الحوادث الطارئة، التي تواجه الشباب بالخارج حال تعرضهم للاحتجاز أو الاختطاف، وإتاحة قروض للشباب بصورة ميسرة لإمكانية الحصول عليها.

- إضافة إلى وضع مكافآت كبيرة لمن يبلغ عن عصابات التهريب والاتجار بالبشر وسماسرة الهجرة غير الشرعية".