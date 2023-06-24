الونش يدعم لاعبي الزمالك في المران

تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لمتابعة برنامجه التأهيلي.



وتحدث الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك مع اللاعب للاطمئنان على حالته عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في الفترة الماضية.



وحرص محمود حمدي "الونش" على متابعة جانب من مران الأبيض وحرص على مصافحة اللاعبين خلال تدريبات اليوم.



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



وصعد فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء الأمس ، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة .



تدريبات خاصة لـ زيزو وشلبي في مران الزمالك





أدى الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت.



خاض الثنائي مع عدد من اللاعبين الشباب تدريبات تقوية العضلات بأدوات الجيم داخل أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ولعب الثنائي بشكل أساسي في مباراة الزمالك أمس أمام فاركو في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وسجل كل منهما هدفا في فوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.





الزمالك يواجه المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر





حقق نادي الزمالك فوزًا مريحًا على نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وتمكن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من قيادة الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ليضرب موعدًا مع المقاولون العرب.

وجاءت أهداف الزمالك في شباك فريق فاركو عن طريق الثلاثي أحمد سيد زيزو ومصطفى شبلي وأحمد فتوح.

وأصبح الزمالك هو خامس المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة كأس مصر، وتمكن الزمالك من التتويج في بطولة كأس مصر 28 مرة في تاريخه.





