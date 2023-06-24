أوسوريو يحسم موقف ثلاثي الزمالك من الرحيل

حسم المدرب الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف ثلاثي الفريق من الرحيل في انتقالات شهر يونيو الجاري 2023.

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الزمالك يحسم موقف الثلاثي المعار

عاد الثلاثي يوسف إبراهيم اوباما للأبيض بعد نهاية إعارته لفريق الحزم السعودي، كما عاد محمود علاء بعد نهاية الإعارة لنادي الاتحاد السكندري، فيما كانت عودة حمدي علاء أيضًا بعد نهاية الاعارة مع فريق البنك الأهلي، بقرار من المدرب خوان كارلوس اوسوريو .

وقرر اوسوريو الاستعانة بخدمات الثلاثي يوسف أوباما ومحمود علاء وحمدي علاء في قائمة الفارس الأبيض والمقرر لها أن تخوض مباريات البطولة العربية.

كما اكد عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك من خلال تصريحاته ان الثلاثي سيتواجد في قائمة الأبيض بالبطولة العربية، المقرر لها في المملكة العربية السعودية بنهاية شهر يوليو المقبل.

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية.

جاء الزمالك في المجموعه الثالثة والتي ضمت كلًا من اندية الاتحاد المنستيري والنصر والشباب السعوديين.

من المقرر ان يلعب الزمالك مبارياته في البطولة العربية أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 28 يوليو المقبل، على ملعب استاد مدينة الملك فهد بالطائف.

على ان تكون مواجهة الجولة الثانية أمام فريق الشباب السعودي والمقرر لها يوم الاثنين الموافق 31 يوليو على ملعب استاد مدينة الملك فهد بالطائف.

بينما ستكون مواجهة الختام في المجموعات أمام فريق النصر السعودي والمقرر لها يوم الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس المقبل، على ملعب استاد مدينة الملك فهد بالطائف.

الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أوسوريو لمواجهة مهمة أمام فريق غزل المحلة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تأهل الفريق الاول لنادي الزمالك لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء أمس الجمعه، بقيادة أوسوريو.

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