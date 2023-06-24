بدء اختبارات الناشئين لـ غزل المحلة في بسيون

أقيمت اليوم اختبارات قطاع الناشئين بالنادي بمركز شباب قارنشوا في مدينة بسيون بمحافظة الغربية، ضمن مبادرة حياة كريمة تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة لمتابعة المواهب الواعدة في كل مراكز الشباب علي مستوي جمهورية مصر العربية.

طارق رحمي

و حرص طارق رحمي محافظ الغربية و استاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب و الرياضة بمحافظة الغربية

وم الدكتور حمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب المشرفة علي مراكز الشباب علي حضور الاختبارات و متابعة اللاعبين أثناء الاختبارات التي تقوم بها اللجنة الفنية للاختبارات في النادي .

و شهدت الاختبارات اقبال كبير من اللاعبين في حضور كابتن وائل شكر نائب المدير الرياضى، ومحمد جنيدي مدير قطاع الناشئين، واللجنة الفنية برئاسة كابتن آحمد حسن، والهلباوي وإكرامي عبد العزيز وعمرو رمضان ومحمود صبحي وعلي سمير و سعد أبو الوفا ومحمود عبد العزيز وعلي الشيخ وسامي عبود وهشام دسوقي و عمرو الحشائش وطارق عبد الفتاح هذا يخضع الى برتوكول بين إدارة غزل المحلة ومديرية الشباب والرياضة برعاية المحافظ الدكتور طارق رحمي .