عاجل
استقبال 306 كيلوجرامات ذهب ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي بدء جلسة المباحثات بين مدبولي ورئيس وزراء الهند لمناقشة جوانب التعاون
السبت 24 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بدء اختبارات الناشئين لـ غزل المحلة في بسيون

في حضور طارق رحمي
في حضور طارق رحمي في اختبارات غزل المحلة

أقيمت اليوم اختبارات قطاع الناشئين بالنادي بمركز شباب قارنشوا في مدينة بسيون  بمحافظة الغربية، ضمن مبادرة حياة كريمة تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة لمتابعة المواهب الواعدة في كل مراكز الشباب علي مستوي جمهورية مصر العربية. 

txt

طارق رحمي يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز شباب مصر بالغربية

طارق رحمي 

 و حرص طارق رحمي محافظ الغربية و استاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب و الرياضة بمحافظة الغربية

وم الدكتور حمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب المشرفة علي مراكز الشباب علي حضور الاختبارات و متابعة اللاعبين أثناء الاختبارات التي تقوم بها اللجنة الفنية للاختبارات  في النادي . 

 

و شهدت الاختبارات اقبال كبير من اللاعبين في حضور كابتن وائل شكر نائب المدير الرياضى، ومحمد جنيدي مدير قطاع الناشئين،  واللجنة الفنية برئاسة كابتن آحمد حسن، والهلباوي وإكرامي عبد العزيز وعمرو رمضان ومحمود صبحي وعلي سمير و سعد أبو الوفا ومحمود عبد العزيز وعلي الشيخ وسامي عبود وهشام دسوقي و عمرو الحشائش وطارق عبد الفتاح هذا يخضع الى برتوكول بين إدارة غزل المحلة ومديرية الشباب والرياضة برعاية المحافظ الدكتور طارق رحمي .

مواد متعلقة

أوسوريو يرفض إراحة لاعبي الزمالك ويستعد لمواجهة غزل المحلة

المصري البورسعيدي يعتذر عن خوض ودية غزل المحلة

موعد مباراة غزل المحلة والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

ميمي عبدالرزاق يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمباراة غزل المحلة في الدوري

وزير قطاع الأعمال يبدأ جولة ميدانية داخل "غزل المحلة" بالغربية
الجريدة الورقية