بوتين يوقع قانونًا لسجن من ينتهك الأحكام العرفية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قانونًا يسمح بالحبس لمدة 30 يوما لمن ينتهك الأحكام العرفية في المناطق التي فُرضت بها ويأتي ذلك بعد إعلان فاجنر، التمرد المسلح ضد الدولة، حسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وقال بوتين إن التمرد يعد "طعنة في الظهر"، مضيفا "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

من صديق وحليف، تحول قائد فاجنر، يفغيني بريغوجين إلى متمرد على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

فقد انقلبت العلاقة بين الرجلين بعد سنوات طويلة من التحالف إلى عداء.

تفجرت رسمياً وفي العلن، بتسمية بريغوجين بوتين بالاسم لأول مرة، اليوم السبت، حيث اعتبر في أحد فيديوهاته التي بثت على تليغرام أن سيد الكرملين أخطأ بوصف عناصر فاغنر بالخونة، وبدعوتهم للاستسلام، مؤكدا أنه لن يتراجع.

جاء ذلك بعدما وصف بوتين "طباخه" السابق كما كان يوصف بالخائن والمتمرد.

الأحكام العرفية في روسيا

هي قوانين استثنائية خاصة يتم فرضها على كامل الأراضي الروسية أو على جزء منها، من قبل الرئيس الروسي عند تعرض البلاد للعدوان أو التهديد به، حيث أن الأحكام العرفية لا تطبق إلا في حال وجود تهديد خارجي للاتحاد الروسي.

تعريف الأعمال العدوانية ضد روسيا:

غزو أو هجوم من قبل قوات مسلحة لدولة أجنبية أو مجموعة من الدول على الأراضي الروسية، أو أي احتلال عسكري لأراض روسية ناتج عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم روسي أو جزء منه باستخدام القوة المسلحة.

قصف قوات مسلحة لدولة أجنبية أو مجموعة دول أراضي روسيا أو استخدام أي سلاح من قبل دولة أجنبية أو مجموعة دول ضد روسيا.

حصار لموانئ أو سواحل روسية من قبل قوات مسلحة لدولة أجنبية أو مجموعة من الدول.

هجوم من قبل قوات مسلحة لدولة أجنبية أو مجموعة دول على القوات المسلحة الروسية أو القوات الأخرى، بغض النظر عن موقعها.

سماح دولة أجنبية أو مجموعة دول لدولة أخرى أو مجموعة دول باستخدام أراضيها لارتكاب عمل عدواني ضد روسيا.

إرسال دولة أجنبية أو مجموعة دول أو نيابة عن دولة أجنبية أو مجموعة دول عصابات مسلحة أو مجموعات أو قوات غير نظامية أو مرتزقة لتنفيذ أعمال مسلحة ضد روسيا.

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