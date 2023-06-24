السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

خدمات طبية لــ 1818 مواطن بسمالوط

الخدمات الصحية
الخدمات الصحية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الخدمات الطبية التى تقدم للقرى المستهدفة ، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، تلقى إقبالا من المواطنين من مختلف الفئات، موجهاً  بإستمرار القوافل العلاجية المجانية ، خاصة فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

 واستعرض محافظ المنيا تقريرا ً لمديرية الصحة ، حول الخدمات العلاجية المجانية ، والتى قدمتها القافلة الطبية والعلاجية بقرية دير العذراء بجبل الطير بمركز ومدينة سمالوط ، استفاد منها 1818 حالة ، من خلال 9 عيادات متنقلة فى التخصصات المختلفة.

وشملت 232 حالة جراحة، و 367 أطفال ، و 199 باطنة ، و 86 نساء ، و 108 أسنان، و 231 رمد ، و 272 جلدية ، و30 تنظيم أسرة ، و صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان ، إلى جانب إجراء تحليل لــ 195 حالة و حالة موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية ، و 111 كشفا مبكرا للضغط والسكر، و 14 حالة خلع أسنان بعيادة الأسنان، وتحويل 35 حالة إلى المستشفيات لإستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى بحضور 114 من أهالى القرية.

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