خدمات طبية لــ 1818 مواطن بسمالوط

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الخدمات الطبية التى تقدم للقرى المستهدفة ، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، تلقى إقبالا من المواطنين من مختلف الفئات، موجهاً بإستمرار القوافل العلاجية المجانية ، خاصة فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

واستعرض محافظ المنيا تقريرا ً لمديرية الصحة ، حول الخدمات العلاجية المجانية ، والتى قدمتها القافلة الطبية والعلاجية بقرية دير العذراء بجبل الطير بمركز ومدينة سمالوط ، استفاد منها 1818 حالة ، من خلال 9 عيادات متنقلة فى التخصصات المختلفة.

وشملت 232 حالة جراحة، و 367 أطفال ، و 199 باطنة ، و 86 نساء ، و 108 أسنان، و 231 رمد ، و 272 جلدية ، و30 تنظيم أسرة ، و صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان ، إلى جانب إجراء تحليل لــ 195 حالة و حالة موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية ، و 111 كشفا مبكرا للضغط والسكر، و 14 حالة خلع أسنان بعيادة الأسنان، وتحويل 35 حالة إلى المستشفيات لإستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى بحضور 114 من أهالى القرية.